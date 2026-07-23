به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر حوزه علمیه امام صادق آبادان گفت: این دوره برای حضور ۴۰ نوجوان پیش‌بینی شده بود، اما در نهایت حدود ۲۶ نفر با پشتکار زیاد توانستند حفظ یک جزء قرآن را در یک ماه به سرانجام برسانند.

حجت‌الاسلام عسکری افزود: هدف از این اقدامات لبیک گویی به پیام امام شهید (ره) در راستای تربیت حافظانی است که علاوه بر حفظ، اهل تدبر و عمل به قرآن باشند.

او ادامه داد: این برنامه در سال‌های آتی و تعطیلات تابستان ادامه خواهد یافت.