افزایش شهدای غزه به ۷۳۳۱۱ شهید

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد از آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکنون، شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۱۱ نفر رسیده است.