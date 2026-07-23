افزایش شهدای غزه به ۷۳۳۱۱ شهید
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد از آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکنون، شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۱۱ نفر رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد: در مجموع، طی ۲۴ ساعت گذشته، شش شهید به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شدند که سه نفر از آن ها در این مدت به شهادت رسیده اند، دو نفر بر اثر جراحات شهید شدند و پیکر یک شهید نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است. در ۲۴ ساعت گذشته همچنین شش زخمی به بیمارستان ها منتقل شدند.
از زمان برقراری آتشبس (۱۱ اکتبر) شمار شهدا به هزار و ۱۸۵ نفر و شمار مجروحان به ۳ هزار و ۸۱۶ نفر رسیده و پیکر ۸۰۳ نفر از زیر آوار بیرون کشیده شده است.
وزارت بهداشت افزود: از آغاز تجاوزات رژیم اشغالگر در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، شمار شهدا به ۷۳ هزار و ۳۱۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۹۲۴ نفر رسیده است.