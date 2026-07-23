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استقبال رسمی رئیس‌جمهور از نخست‌وزیر عراق

دکتر مسعود پزشکیان، بعدازظهر امروز پنجشنبه در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، به‌صورت رسمی از آقای علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق، استقبال کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۱- ۱۶:۱۳
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برچسب ها: رئیس جمهور ، دکتر پزشکیان ، نخست وزیر عراق
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