دکتر مسعود پزشکیان، بعدازظهر امروز پنجشنبه در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، به‌صورت رسمی از آقای علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق، استقبال کرد.