دومین نشست از سلسله‌کارگاه‌های تخصصی «بازگشایی گره‌های ذهنی؛ رسانه و احیای فرهنگ فرزندآوری» با هدف تبیین نقش رسانه در ترویج فرهنگ فرزندآوری و پاسخ به دغدغه‌های موجود، در صداوسیمای استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این نشست که به صورت گفت‌وگومحور برگزار شد، فعالان رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی پرسش‌ها و دغدغه‌های خود را درباره موضوع فرزندآوری مطرح کردند و با استاد دوره به بررسی موانع ذهنی و اجتماعی این حوزه پرداختند.

در این کارگاه، موضوعاتی همچون کمال‌گرایی، نگرانی‌های اقتصادی، باور‌های نادرست و چالش‌های فرهنگی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری عنوان شد و راهکار‌های علمی برای اصلاح این نگرش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی نیز در این نشست، نقش رسانه را در آگاهی‌بخشی و اصلاح نگرش‌های عمومی نسبت به فرزندآوری مهم دانست و گفت: هدف از برگزاری این دوره‌ها، افزایش آگاهی جامعه، پاسخ‌گویی به دغدغه‌های موجود و تقویت فرهنگ فرزندآوری با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه است.

حسن نجمی افزود: این سلسله‌نشست‌های آموزشی با رویکرد علمی و گفت‌وگومحور ادامه خواهد داشت تا زمینه تبادل نظر و پاسخ به پرسش‌های خانواده‌ها و فعالان فرهنگی در این حوزه فراهم شود.