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رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه از آغاز فرآیند ارزیابی دانشبنیان ۳۷ شرکت فناور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سیامک آزادی با اشاره به حمایتهای انجام شده از شرکتهای فناور استان گفت: در پی انعقاد تفاهمنامه میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری کرمانشاه، طرح نوشناس با هدف تسهیل فرآیند دانشبنیان شدن شرکتهای فناور در استان کرمانشاه در حال اجراست.
وی افزود: در قالب این طرح، در حال حاضر و در مرحله اول ۳۷ شرکت فناور تحت حمایت پارک علم و فناوری کرمانشاه در مراحل ارزیابی برای دریافت تأییدیه دانشبنیان قرار دارند و فرآیند بررسی صلاحیت آنها در حال انجام است.
آزادی گفت: در حال حاضر ۱۰۳ شرکت دانشبنیان در استان کرمانشاه فعالیت میکنند و با توجه به روند ارزیابی شرکتهای متقاضی، پیشبینی میشود در نیمه نخست امسال تعداد شرکتهای دانشبنیان استان حدود ۲۰ درصد افزایش یابد.