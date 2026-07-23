به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سیامک آزادی با اشاره به حمایت‌های انجام شده از شرکت‌های فناور استان گفت: در پی انعقاد تفاهم‌نامه میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری کرمانشاه، طرح نوشناس با هدف تسهیل فرآیند دانش‌بنیان شدن شرکت‌های فناور در استان کرمانشاه در حال اجراست.

وی افزود: در قالب این طرح، در حال حاضر و در مرحله اول ۳۷ شرکت فناور تحت حمایت پارک علم و فناوری کرمانشاه در مراحل ارزیابی برای دریافت تأییدیه دانش‌بنیان قرار دارند و فرآیند بررسی صلاحیت آنها در حال انجام است.

آزادی گفت: در حال حاضر ۱۰۳ شرکت دانش‌بنیان در استان کرمانشاه فعالیت می‌کنند و با توجه به روند ارزیابی شرکت‌های متقاضی، پیش‌بینی می‌شود در نیمه نخست امسال تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان استان حدود ۲۰ درصد افزایش یابد.