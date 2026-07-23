پخش زنده
امروز: -
کاربران فضای مجازی آبدانان با حرکت خودجوش، هشتگ (داریوش رضایینژاد) را به یکی از پرتکرارترین هشتگهای شبکه اجتماعی ایکس در ایران تبدیل کردند و همزمان، مراسم پانزدهمین سالگرد این دانشمند هستهای با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع آبدانان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ همزمان با پانزدهمین سالگرد شهادت شهید دکتر داریوش رضایینژاد، مراسم بزرگداشتی با حضور مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع آبدانان برگزار شد.
در این آیین، با اجرای برنامههای فرهنگی، سخنرانی، مداحی و روایتگری، یاد و خاطره شهید رضایینژاد و ۲۲۸ شهید والامقام شهرستان آبدانان گرامی داشته شد. شرکتکنندگان با تأکید بر ادامه راه شهدا، بر پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.
در آستانه این سالگرد، کاربران فضای مجازی شهرستان آبدانان نیز با حرکتی خودجوش، هشتگ #داریوش_رضایینژاد را به یکی از پرتکرارترین هشتگهای شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در ایران تبدیل کردند.
این اقدام بدون فراخوان رسمی و تنها با انگیزه زنده نگه داشتن یاد و راه این شهید مظلوم شکل گرفت و با همراهی کاربران دیگر نقاط کشور، به موجی ملی در فضای مجازی تبدیل شد.
کاربران با اشتراکگذاری خاطرات، تصاویر و دستاوردهای علمی شهید رضایینژاد، بار دیگر یاد این نخبه علمی کشور را زنده کردند.
شهید داریوش رضایینژاد در مردادماه ۱۳۹۰ در مسیر دفاع از پیشرفت علمی کشور، توسط عوامل دشمنان ملت ایران ترور شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.