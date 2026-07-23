ویزیت رایگان زوجهای نابارور اراکی در طرح «کانون رویای مادری»
همزمان با اجرای طرح «کانون رویای مادری»، حدود ۸۰ زوج نابارور در اراک از خدمات تخصصی، مشاوره و ویزیت رایگان بهرهمند شدند؛ خدماتی که با هدف حمایت از درمان ناباروری و افزایش دسترسی زوجها به پزشکان متخصص ارائه میشود.
مسئول برنامه کانون رویای مادری گفت: این طرح از سال ۱۳۹۸ در سراسر کشور آغاز شده و تاکنون حدود ۱۲ هزار ویزیت تخصصی برای زوجهای نابارور انجام شده است.
دکتر حسینیتبار افزود: این کانون با اعزام تیمهای تخصصی به شهرهای مختلف، خدمات درمانی، معاینه و مشاوره را به صورت حضوری و همچنین پیگیری آنلاین ارائه میکند تا زوجها در تمام مراحل درمان و حتی تا پایان دوران بارداری تحت حمایت باشند.
وی با اشاره به برگزاری این برنامه در اراک به دعوت مجمع فعالان جمعیت استان مرکزی گفت: در این برنامه حدود ۷۰ تا ۸۰ زوج نابارور از خدمات تخصصی و ویزیت رایگان بهرهمند میشوند.
حسینیتبار تأکید کرد: تمامی خدمات ارائهشده در قالب این طرح، از معاینه و مشاوره تا پیگیری روند درمان، به صورت رایگان انجام میشود.