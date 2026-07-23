همزمان با اجرای طرح «کانون رویای مادری»، حدود ۸۰ زوج نابارور در اراک از خدمات تخصصی، مشاوره و ویزیت رایگان بهره‌مند شدند؛ خدماتی که با هدف حمایت از درمان ناباروری و افزایش دسترسی زوج‌ها به پزشکان متخصص ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ طرح «کانون رویای مادری» با هدف حمایت از زوج‌های نابارور، این بار در اراک میزبان ده‌ها زوج متقاضی درمان ناباروری شد.

مسئول برنامه کانون رویای مادری گفت: این طرح از سال ۱۳۹۸ در سراسر کشور آغاز شده و تاکنون حدود ۱۲ هزار ویزیت تخصصی برای زوج‌های نابارور انجام شده است.

دکتر حسینی‌تبار افزود: این کانون با اعزام تیم‌های تخصصی به شهر‌های مختلف، خدمات درمانی، معاینه و مشاوره را به صورت حضوری و همچنین پیگیری آنلاین ارائه می‌کند تا زوج‌ها در تمام مراحل درمان و حتی تا پایان دوران بارداری تحت حمایت باشند.

وی با اشاره به برگزاری این برنامه در اراک به دعوت مجمع فعالان جمعیت استان مرکزی گفت: در این برنامه حدود ۷۰ تا ۸۰ زوج نابارور از خدمات تخصصی و ویزیت رایگان بهره‌مند می‌شوند.

حسینی‌تبار تأکید کرد: تمامی خدمات ارائه‌شده در قالب این طرح، از معاینه و مشاوره تا پیگیری روند درمان، به صورت رایگان انجام می‌شود.