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تیم فوتبال پرسپولیس برای برپایی اردوی برون مرزی پیش فصل امروز (پنجشنبه) عازم کشور ترکیه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرخ پوشان ایران اردویی ۱۲ روزه را به عنوان مهمترین بخش برنامههای آمادهسازی پیشفصل خود در پیش دارند بهمین منظور امروز (یکم مرداد) ایران را به مقصد ترکیه ترک کردند.
این اردو در کمپ مرتفع ارزروم برگزار میشود که پرسپولیس در تابستان سال گذشته تجربه حضور در آن را داشت و امکانات اقامتی، تمرینی و زمین چمن مناسب باعث شد سرخ پوشان برای این اردو هم عازم آنجا باشند.
سرخپوشان پس از طی برنامههای خود قرار است ۱۲ مرداد به ایران بازگردند.
بنا بر اعلام محسن خلیلی، مدیر تیم، باشگاه پرسپولیس در تدارک سه بازی دوستانه در جریان برپایی این اردو است.