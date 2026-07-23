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رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، گفت: در حال حاضر صدور گذرنامههای زیارتی و بینالمللی به شرایط عادی بازگشته و متقاضیان میتوانند در بازه زمانی سه تا پنج روز کاری گذرنامه خود را دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار امید نوذری رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، با حضور در برنامه «سلام تهران» از تسهیل روند صدور گذرنامه زیارتی اربعین و تشریح تفاوتهای گذرنامه بینالمللی و گذرنامه زیارتی افزود: گذرنامه بینالمللی با جلد قهوهای و اعتبار پنجساله، سندی است که در تمامی کشورهای جهان مورد پذیرش قرار دارد، اما در راستای تحقق فرمایش رهبر شهید مبنی بر اینکه «سفر اربعین باید سفری ایمن، آسان و ارزان باشد»، پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا از سه سال پیش گذرنامه زیارتی با جلد آبی را طراحی و صادر کرده است.
وی افزود: گذرنامه زیارتی نیز پنج سال اعتبار دارد و در تمام ایام سال برای سفر به عراق قابل استفاده است. این سند بر اساس توافق میان جمهوری اسلامی ایران و عراق صادر میشود و مهمترین مزیت آن، هزینه بسیار کمتر نسبت به گذرنامه بینالمللی است، بهگونهای که هزینه صدور آن حدود یکدهم گذرنامه عادی است.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با توصیه به استفاده از خدمات غیرحضوری گفت: متقاضیان میتوانند از طریق سامانه سخا، درگاه اینترنتی پلیس و اپلیکیشن «پلیس من» درخواست خود را ثبت کنند. خوشبختانه ۹۴ درصد درخواستهای صدور گذرنامه از ابتدای سال بهصورت غیرحضوری ثبت شده که نشاندهنده استقبال مردم از این خدمات است.
سردار نوذری با اشاره به شرایط اعتبار گذرنامه زیارتی تأکید کرد: همانند گذرنامه بینالمللی، این گذرنامه نیز باید حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد و در صورت کمتر بودن اعتبار، زائران باید برای صدور مجدد آن اقدام کنند.
وی همچنین درباره همراه داشتن همزمان گذرنامه زیارتی و بینالمللی گفت: افراد میتوانند هر دو گذرنامه را بهطور همزمان داشته باشند و برای دریافت آنها هیچ محدودیتی وجود ندارد، اما توصیه پلیس این است که در سفر از یک سند استفاده شود، زیرا اطلاعات ورود و خروج بر اساس شماره گذرنامه ثبت میشود و استفاده از دو سند مختلف ممکن است هنگام بازگشت مشکلاتی ایجاد کند.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا از زائران خواست پیش از سفر، علاوه بر بررسی اعتبار گذرنامه، از سلامت فیزیکی آن نیز اطمینان حاصل کنند و گفت: مخدوش شدن، پارگی صفحات، آبخوردگی یا آسیبدیدگی گذرنامه ممکن است باعث جلوگیری از ورود زائر به عراق شود، چرا که پلیس عراق نیز استانداردهای مشخصی برای پذیرش گذرنامهها دارد. وی همچنین به زائران توصیه کرد پس از عبور از گیتهای مرزی، حتماً درج مهر ورود و خروج در گذرنامه خود را کنترل کنند.
سردار نوذری گفت: پلیس عراق در نشستهای مشترک با پلیس ایران تأکید کرده است که برخی زائران در ازدحام جمعیت بدون دریافت مهر عبور میکنند و همین موضوع هنگام بازگشت برای آنها مشکلساز میشود.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا درباره تأخیر احتمالی در صدور گذرنامه نیز توضیح داد: در فرآیند صدور گذرنامه، اطلاعات افراد بهصورت برخط از بانکهای اطلاعاتی مختلف از جمله ثبت احوال استعلام میشود. گاهی مغایرت تصویر، تغییرات چهره یا برخی محدودیتهای قانونی مانند ممنوعالخروجی موجب توقف فرایند صدور میشود. از این رو اگر گذرنامه پس از یک هفته به دست متقاضی نرسید، لازم است برای پیگیری به اداره مهاجرت و گذرنامه محل سکونت خود مراجعه کند.
سردار نوذری با اشاره به خدمات ارائهشده به اتباع خارجی مقیم ایران گفت: پلیس مهاجرت و گذرنامه برای اتباع خارجی دارای مجوز اقامت نیز «سند خادم» صادر میکند که دارندگان آن برای سفر زیارتی به عراق نیازی به دریافت ویزا نخواهند داشت. وی از این افراد خواست هرچه سریعتر از طریق دفاتر کفالت برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.
برنامه «سلام تهران» به تهیهکنندگی آرمین عابدینی شنبه تا پنجشنبه ساعت ۷ صبح از شبکه تهران پخش میشود.