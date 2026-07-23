سیزدهمین مرحله طرح ملی مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق با مشارکت هزار و ۴۰۰ گروه عملیاتی در ۵۳۹ شهر کشور آغاز شد؛ طرحی که با هدف شناسایی و حذف انشعاب‌های غیرمجاز، کاهش بار شبکه و ارتقای پایداری تأمین برق اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سیزدهمین مرحله طرح ملی «مهتاب» با هدف کاهش تلفات انرژی و مقابله با مصرف‌های غیرمجاز برق، همزمان در سراسر کشور آغاز شد.

مدیرعامل شرکت توانیر در حاشیه آغاز این طرح در اراک به خبرگزاری صداوسیما گفت: این مرحله از طرح با حضور هزار و ۴۰۰ گروه عملیاتی در ۵۳۹ شهر کشور اجرا می‌شود و تمرکز آن بر شناسایی و حذف بارهای غیرمجاز از شبکه برق است.

محمد اله‌داد افزود: طرح ملی «مهتاب» از اسفندماه سال گذشته آغاز شده و تاکنون با شناسایی ۲۵۰ هزار انشعاب غیرمجاز، حدود ۲ هزار مگاوات بار غیرمجاز از شبکه سراسری برق کشور حذف شده است.

وی اجرای این طرح را گامی مؤثر در کاهش تلفات شبکه، افزایش پایداری تأمین برق و مدیریت مصرف در روزهای اوج بار عنوان کرد.