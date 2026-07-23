رئیس جمهور آمریکا شرایط توافق هستهای با عربستان را پیوستن به پیمان صهیونیستی موسوم به پیمان ابراهیم اعلام کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «توافق هستهای غیرنظامی (که در آن هیچ غنیسازی موادی انجام نخواهد شد!) میان وزارت انرژی آمریکا و عربستان سعودی، که صرفاً به استفادههای غیرنظامی مربوط میشود؛ مثل همان برنامههایی که ایران، امارات متحده عربی و دیگر کشورها در اختیار دارند، تایید خواهد شد؛ اما این توافق کاملاً مشروط به پیوستن عربستان سعودی به توافقنامههای بسیار معتبر و موفق ابراهیم است. آمریکا با تاسیسات هستهای غیرنظامی (بدون غنیسازی) مخالف نیست.