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جزئیات حملات نیرو‌های مسلح ایران به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه

حسن عظیم زاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما جزئیات حمله موشکی و پهپادی نیرو‌های مسلح کشورمان به مواضع دشمن متجاوز و تروریستی امریکایی را از روی نقشه توضیح می‌دهد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۱- ۱۵:۵۸
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برچسب ها: حملات پهپادی ، حمله موشکی ایران ، اقتدار نظامی ایران
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