حسن عظیم زاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما جزئیات حمله موشکی و پهپادی نیرو‌های مسلح کشورمان به مواضع دشمن متجاوز و تروریستی امریکایی را از روی نقشه توضیح می‌دهد.