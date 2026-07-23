«تماشاگر نباش»؛ کتابی برای دعوت به مسئولیتپذیری اجتماعی رونمایی شد
کتاب تماشاگر نباش با محوریت مسئولیتپذیری اجتماعی و الهام از فرهنگ عاشورا، در آیینی با حضور مسئولان فرهنگی، نویسنده اثر و علاقهمندان کتاب و اندیشه در ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
کتاب تماشاگر نباش؛ اثری که مخاطب را به عبور از بیتفاوتی و ایفای نقش فعال در برابر مسائل اجتماعی دعوت میکند، در مراسمی با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب رونمایی شد.
نویسنده این کتاب با الهام از سیره امام حسین (ع) در روز عاشورا، تلاش کرده است اهمیت کنشگری، مسئولیتپذیری و حضور آگاهانه افراد در جامعه را برای مخاطبان تبیین کند.
مسئولان و شرکتکنندگان در این آیین نیز، این اثر را گامی در مسیر ترویج فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی دانستند و بر نقش کتاب در آگاهیبخشی به نسل جوان تأکید کردند.