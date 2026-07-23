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معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان از آغاز طرح ملی «دختران یاس» همزمان با سراسر کشور در ایلام خبر داد و گفت: این طرح ویژه دختران ۲۰ تا ۴۰ سال تحت حمایت این نهاد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ طرح ملی «دختران یاس» همزمان با سراسر کشور در استان ایلام آغاز به کار کرد.
قدرت نوروزی معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت: این طرح ویژه دختران ۲۰ تا ۴۰ سال تحت حمایت کمیته امداد است.
وی افزود: در این طرح، آموزشهای لازم در زمینه امداد و نجات، کارآفرینی و شناسایی استعدادهای درخشان به جامعه هدف ارائه میشود.
نوروزی تصریح کرد: این طرح به یاد کودکان شهید میناب برگزار میشود و به مدت ۲ روز در ایلام ادامه خواهد داشت.