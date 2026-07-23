به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ طرح ملی «دختران یاس» همزمان با سراسر کشور در استان ایلام آغاز به کار کرد.

قدرت نوروزی معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت: این طرح ویژه دختران ۲۰ تا ۴۰ سال تحت حمایت کمیته امداد است.

وی افزود: در این طرح، آموزش‌های لازم در زمینه امداد و نجات، کارآفرینی و شناسایی استعداد‌های درخشان به جامعه هدف ارائه می‌شود.

نوروزی تصریح کرد: این طرح به یاد کودکان شهید میناب برگزار می‌شود و به مدت ۲ روز در ایلام ادامه خواهد داشت.