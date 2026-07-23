به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول از مناطق مختلف شهر اصفهان در این مراسم با محور قرار دادن آموزه‌های قرآنی، بر ضرورت عمل به دستورات الهی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب و پاسداری از ارزش‌های انقلابی در سایه قرآن کریم تأکید کردند و با آرمان های نظام و انقلاب و تبعیت از ولایت میثاق دوباره ای بستند.

حسین دهقانی معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان در ویژه‌برنامه قرآنی یادبود و بزرگداشت رهبر شهید گفت: در چند روز گذشته، هزار و ۷۰۰ دانش آموز در گلستان شهدا، ۵۰۰ دانش آموز در محافل انس با قرآن در شهر اصفهان و ۴۱ منطقه ،با هدیه کردن ثواب تلاوت هایشان به رهبر شهید، اعلام کردند که درخت ایستادگی، وطن دوستی و مقاومت با همین نسل قرآنی، همیشه سبز و استوار خواهد ماند.