کارگردان مجموعه تلویزیونی «سرخدار» گفت: تلاش کردیم رنج افرادی را نشان دهیم که با کمترین امکانات و درآمد، عاشقانه در برابر آتش‌سوزی، زمین‌خواری و قاچاقچیان چوب ایستادگی می‌کنند. ­

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود فرخنده، تهیه‌کننده و کارگردان مجموعه تلویزیونی «سرخدار» ­ افزود: در مرحله تحقیق و نگارش، به شکل گسترده از تجربه جنگلبانان، کارشناسان منابع طبیعی و واقعیت‌های مربوط به قاچاق چوب و زمین‌خواری استفاده کردیم. موضوعاتی که در این مجموعه می‌بینید، صرفاً حاصل تخیل نویسندگان نیست و بخش مهمی از آنها بر واقعیت‌ها و تجربیات میدانی جنگلبانان استوار است.

وی­با اشاره به شرایط دشوار جنگلبانان گفت: در این مجموعه از آتش‌سوزی جنگل، شهادت جنگلبان، کمبود تجهیزات، وضعیت معیشتی نامناسب و بی‌پناهی جنگل سخن گفته‌ایم. بسیاری از جنگلبانان با حداقل حقوق و امکانات، عاشقانه از منابع طبیعی دفاع می‌کنند.

کارگردان «سرخدار» درباره پیچیدگی مقابله با قاچاق چوب در مناطق محلی گفت: یکی از دشواری‌ها این است که در برخی روستا‌ها و مناطق کوچک، افراد یکدیگر را می‌شناسند و روابط قومی، خانوادگی یا محلی میان آنها وجود دارد. به همین دلیل ممکن است کسی درباره فعالیت غیرقانونی فرد دیگری صحبت نکند.

وی افزود: از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی نیز گاهی افراد را به سمت قاچاق چوب سوق می‌دهد، اما آگاهی‌بخشی کافی صورت نگرفته است که تخریب یک درخت یا بخشی از جنگل، فقط آسیبی مربوط به امروز نیست، ­این اتفاق آینده فرزندان و نسل‌های بعدی همان منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فرخنده با اشاره به نمایش برخی شیوه‌های قاچاق چوب در این مجموعه­گفت: برای طراحی این بخش‌ها تحقیقات زیادی انجام شد. برای نمونه، استفاده از خودرو‌هایی مانند آمبولانس برای انتقال چوب، یکی از شیوه‌هایی بوده که درباره آن اطلاعاتی به دست آوردیم و نمونه آن را در سریال نشان دادیم.

وی افزود: در مواردی نیز سودجویان بخشی از جنگل را به آتش می‌کشند تا نیرو‌های حفاظتی و جنگلبانان به آن منطقه اعزام شوند و هم‌زمان در نقطه‌ای دیگر، درختان ارزشمند را قطع و منتقل کنند. این شیوه‌ها پس از تحقیق وارد فیلمنامه شد، اما تلاش کردیم آنها را در بستری دراماتیک، داستانی و قابل دنبال‌کردن برای مخاطب قرار دهیم.

این کارگردان تأکید کرد: «سرخدار» قرار نبود یک مستند آموزشی درباره قاچاق چوب باشد. هدف این بود که واقعیت‌ها در دل داستان، تعلیق، روابط خانوادگی و ماجرا‌های شخصیت‌ها بیان شود تا مخاطب علاوه بر همراه‌شدن با قصه، نسبت به آنچه در جنگل‌های کشور اتفاق می‌افتد نیز حساس شود.

وی افزود: براساس تحقیقاتی که برای این مجموعه­انجام دادیم، این درخت علاوه بر اهمیت زیست‌محیطی، دارای ویژگی‌های درمانی نیز هست و در برخی کشور‌ها از ترکیبات آن در تولید دارو استفاده می‌شود. در عین حال، چوب آن به دلیل زیبایی و ارزش اقتصادی، مورد توجه قاچاقچیان قرار دارد و در ایران گاهی برای ساخت وسایل تزئینی و مصنوعات چوبی قطع می‌شود.

کارگردان «سرخدار» افزود: این درخت برای ما نماد مقاومت، صبر، پایداری و تاب‌آوری بود، ­درختی که میلیون‌ها سال در این سرزمین باقی مانده، اما اکنون با خطر نابودی مواجه است. شخصیت مازیار نیز در قصه چنین ویژگی‌هایی دارد و در برابر فشارها، تهدید‌ها و طمع سودجویان ایستادگی می‌کند.

­کارگردان «سرخدار» در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به حضور زنده‌یاد مهرداد فلاحتگر در این مجموعه اشاره کرد و گفت: مهرداد فلاحتگر یک هنرمند ملی و در عین حال فرزند بومی مازندران بود که در بابل زندگی می‌کرد. او امروز در میان ما نیست، اما قطعاً روحش ناظر بر این اثر و نتیجه تلاش‌هایی است که برای آن انجام داد.

وی ادامه داد: حضور و همراهی او فقط به بازی در مقابل دوربین محدود نمی‌شد. عاشقانه تلاش می‌کرد مسئولان استان، فرمانداران، نمایندگان مجلس و مدیران محلی را نسبت به اهمیت طرح­­آگاه کند. با افراد مختلف صحبت می‌کرد و می‌خواست توجه بیشتری به این کار شود.

­فرخنده درباره مهم‌ترین هدف خود از ساخت «سرخدار» گفت: امیدوارم این مجموعه حتی تأثیری کوچک بر ذهن و دل مخاطبان بگذارد، ­به‌گونه‌ای که وقتی فردی با جنگل و طبیعت مواجه می‌شود، نسبت به رفتار خود حساس‌تر باشد، به‌راحتی شاخه‌ای را نشکند، زباله‌ای رها نکند و نسبت به تخریب منابع طبیعی بی‌تفاوت نماند.

­کارگردان «سرخدار» افزود: مهم‌ترین خواسته من این است که مردم این مجموعه را ببینند و حساسیتشان نسبت به طبیعت، جنگل و سرمایه‌های تکرارناپذیر کشور افزایش پیدا کند. اگر «سرخدار» بتواند حتی یک نفر را نسبت به حفاظت از منابع طبیعی دغدغه‌مند کند، بخش مهمی از هدف خود را به دست آورده است.