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فرمانده انتظامی پاسارگاد از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۴۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،سرهنگ دوم محمدحسین علیزاده گفت: در اجرای طرح ویژه ۷۲ ساعته مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی پاسارگاد با ایجاد تورهای ایستوبازرسی مقطعی در جادههای اصلی موفق به توقیف سه دستگاه اتوبوس و یک سواری پژو حال بار شدند.
او افزود: در بازرسی از این خودروها در مجموع ۱۶ دستگاه لپتاپ، دو دستگاه ماشین لباسشویی و اسپیلت، ۷۷ دستگاه باتری و ۱۴ هزار عدد قرص متادون خارجی قاچاق و فاقد مجوز کشف شد.
فرمانده انتظامی پاسارگاد با اشاره به اینکه رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، بیان کرد: کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۴۲ میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ علیزاده با تأکید بر استمرار طرحهای مقابله با قاچاق کالا و ارز، گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک ضرورت اقتصادی و امنیتی است و پلیس پاسارگاد با اجرای طرحهای هدفمند و هوشمندانه، اجازه نخواهد داد سودجویان با ورود کالای غیرمجاز، اقتصاد کشور و سلامت جامعه را تهدید کنند.