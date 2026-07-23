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مردم انقلابی خوزستان در یکصد و چهل و چهارمین شب از اجتماعات مردمی، فریاد انتقام از عاملان شهادت قائد شهید امت را سر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم همیشه در صحنه خوزستان در یکصد و چهل و چهارمین شب از اجتماعات مردمی با حضور در میادین و خیابانهای شهرها و روستاهای استان با سر دادن شعارهای الله اکبر آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.
مردم بصیر خوزستان با در دست داشتن تصاویر امامین انقلاب حضرت امام خمینی وشهید حضرت امام خامنهای (ره) و رهبر حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای، ضمن محکومیت اقدامات جنایتکارانه متجاوزان آمریکایی علیه ملت ایران، حمایت قاطع خود را از رزمندگان مدافع وطن اعلام کردند.