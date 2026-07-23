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سخنگوی شهردار تهران با تأکید بر اینکه هیچیک از طرح های مترو در دوران جنگ، تحریم و حملات دشمن متوقف نشدهاند، گفت: تحریم، محاصره و موشکباران نتوانست روند اجرای پروژهها را متوقف کند؛ هرچند طبیعی است که در برخی مقاطع موجب کندی کار یا ایجاد موانعی شده باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عبدالمطهر محمدخانی در بازدید از طرح های مترو با اشاره به آسیبهای ناشی از حملات دشمن گفت: در پروژه ایستگاه «ری» حتی شاهد اصابت پرتابههای دشمن به ورودی کارگاه بودیم، اما عملیات اجرایی بدون توقف ادامه یافت.
سخنگوی شهرداری تهران همچنین با اشاره به وضعیت پروژههای منطقه ۲۲ افزود: در طول جنگ نیز شرایط پایداری در این منطقه وجود نداشت، اما کارگاههای عمرانی مترو در تمام این مدت فعال بودند و اجرای پروژهها ادامه داشت.
سخنگوی شهرداری تهران با اعلام آخرین وضعیت پروژههای توسعه مترو، از افتتاح ایستگاه جدید خط ۶ در شهرری، بهرهبرداری از پایانه آزادگان، آغاز فعالیت دستگاه حفار خط ۹ و شتابگیری اجرای خط ۱۰ در پاییز امسال خبر داد و تصریح کرد: نخستین بخش بازدید به توسعه جنوبی خط ۶ مترو و ایستگاه «ری» اختصاص داشت؛ ایستگاهی که بهزودی نامی متناسب با مطالبات مردم شهر تاریخی ری برای آن انتخاب خواهد شد.
وی با بیان اینکه طرح اصلی خطوط هفتگانه متروی تهران در این دوره مدیریت شهری به پایان رسیده است، گفت: امروز تمامی ۷ خط مترو و ۱۶۳ ایستگاه به بهرهبرداری رسیدهاند و اکنون تمرکز مدیریت شهری بر توسعه همین خطوط و همچنین اجرای خطوط جدید شامل خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ است که عملیات اجرایی هر یک آغاز شده و در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارند.
سخنگوی شهرداری تهران، ایستگاه جدید شهرری را یکی از پروژههای مهم و مورد تأکید شهردار تهران دانست و افزود: این ایستگاه امکان مناسبی برای سفرهای درونشهری و همچنین سفرهای زیارتی به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) فراهم میکند؛ موضوعی که ریشهای تاریخی دارد و یادآور سفرهای قدیمی مردم تهران با «ماشین دودی» به شهر ری است.
احتمال بهرهبرداری از پایانه آزادگان در نیمه دوم سال
محمدخانی در ادامه از ثبت رکوردی قابل توجه در پروژه پایانه آزادگان خبر داد و گفت: این طرح که از نقطه صفر آغاز شده، تنها در مدت کوتاهی به حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است؛ در حالی که عملیات اجرایی آن عملاً اندکی پیش از آغاز جنگ شروع شده بود و بخش عمده پیشرفت آن در دوران جنگ و پس از آن حاصل شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که پایانه آزادگان در نیمه دوم سال جاری به بهرهبرداری برسد و افزود: راهاندازی این پایانه موجب کاهش سرفاصله حرکت قطارها در خط ۳ مترو و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد شد.