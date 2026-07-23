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فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق کابل برق با اعتراف به ۴۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق و مخابرات در شهرک سلطان آباد و جرسقان، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۴۰ سلطان آباد و پایگاه تجسس قرار گرفت.
او افزود: ماموران با انجام اقدامات پلیسی موفق شدند یک سارق که اقدام به سرقت کابلهای برق و مخابرات میکرد را شناسایی و دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه در بازرسی از سارق تعدادی کابل برق و مخابرات کشف شد، گفت: متهم در بازجویی فنی به ۴۰ فقره سرقت اعتراف کرد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان بیان کرد: ساکنین آپارتمانها و مجتمعهای مسکونی در صورت مشاهده هرگونه رفت و آمد مشکوک افراد ناشناس خصوصا در ساعات پایانی شب موضوع را بلافاصله به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.