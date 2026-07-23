به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان امید سرحدی‌نژاد اظهار کرد: این پرونده با موضوع اختلاف ملکی در شورای حل اختلاف بخش رحمت‌آباد مطرح شد و با تلاش و پیگیری اعضای شورا و برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش، پیش از ورود به مراحل طولانی رسیدگی قضایی و با رضایت طرفین مختومه شد.

وی افزود: ایجاد صلح و سازش میان طرفین اختلاف، علاوه بر جلوگیری از تداوم و گسترش اختلافات، نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و تقویت آرامش و امنیت روانی جامعه دارد.

رئیس دادگستری شهرستان ریگان تصریح کرد: رسالت شورای حل اختلاف تنها مختومه کردن یک پرونده نیست، بلکه تلاش برای ایجاد آرامش، تقویت همدلی و بازگرداندن امنیت روانی به جامعه است و هر سازشی که با رضایت طرفین حاصل شود، گامی در مسیر تحقق عدالت و تحکیم سرمایه اجتماعی به شمار می‌رود.