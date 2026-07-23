سازش در پرونده اختلاف ملکی ۲۰ میلیارد ریالی در ریگان
رئیس دادگستری شهرستان ریگان از سازش در یک فقره پرونده اختلاف ملکی به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال در شورای حل اختلاف بخش رحمتآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
امید سرحدینژاد اظهار کرد: این پرونده با موضوع اختلاف ملکی در شورای حل اختلاف بخش رحمتآباد مطرح شد و با تلاش و پیگیری اعضای شورا و برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش، پیش از ورود به مراحل طولانی رسیدگی قضایی و با رضایت طرفین مختومه شد.
وی افزود: ایجاد صلح و سازش میان طرفین اختلاف، علاوه بر جلوگیری از تداوم و گسترش اختلافات، نقش مؤثری در کاهش ورودی پروندهها به محاکم و تقویت آرامش و امنیت روانی جامعه دارد.
رئیس دادگستری شهرستان ریگان تصریح کرد: رسالت شورای حل اختلاف تنها مختومه کردن یک پرونده نیست، بلکه تلاش برای ایجاد آرامش، تقویت همدلی و بازگرداندن امنیت روانی به جامعه است و هر سازشی که با رضایت طرفین حاصل شود، گامی در مسیر تحقق عدالت و تحکیم سرمایه اجتماعی به شمار میرود.