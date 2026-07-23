با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری دومین مرکز آموزشی، توانبخشی و فراغتی ویژه افراد دارای اختلال طیف اتیسم بالای ۱۴ سال با عنوان «مسیر روشن» به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، مجید زنداقطاعی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان در آیین افتتاح این مرکز گفت: راه‌اندازی مجموعه «مسیر روشن» حاصل همدلی خیران، فعالان اجتماعی و خانواده‌های دغدغه‌مند است و گسترش این مشارکت‌ها می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای اختلال طیف اتیسم را بیش از پیش فراهم کند.

وی افزود: امروز خانواده‌ها با شناخت بیشتر برای بهره‌مندی از خدمات تخصصی و توانبخشی پیشقدم شده‌اند و این تغییر نگرش، نتیجه سال‌ها تلاش انجمن‌ها، خیران، فعالان اجتماعی و خانواده‌هاست.