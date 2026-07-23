در تنبیه ارتش کودک‌کش آمریکا و پاسخ به تجاوز‌های مکرر به خاک جمهوری اسلامی ایران، رزمندگان دلاور ارتش و سپاه موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی را بر سر دشمن آوار کردند.