امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

سامانه ضد موشکی تاد آمریکا شکار بالستیک‌های سپاه

در تنبیه ارتش کودک‌کش آمریکا و پاسخ به تجاوز‌های مکرر به خاک جمهوری اسلامی ایران، رزمندگان دلاور ارتش و سپاه موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی را بر سر دشمن آوار کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۱- ۱۵:۳۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
شب سیاه رادارهای آمریکا در منطقه
شب سیاه رادارهای آمریکا در منطقه
۱۴۰۵-۰۴-۳۰
چشم دنیا در مقابل تجاوزات آمریکا باز است
چشم دنیا در مقابل تجاوزات آمریکا باز است
۱۴۰۵-۰۴-۳۰
تشکیل زنجیره انسانی در کنار خلیج همیشه فارس
تشکیل زنجیره انسانی در کنار خلیج همیشه فارس
۱۴۰۵-۰۴-۲۹
جریان عادی زندگی در بندرعباس
جریان عادی زندگی در بندرعباس
۱۴۰۵-۰۴-۳۰
خبرهای مرتبط

۱۲ درصد تجارت جهانی در کنترل یمنی هاست

آمار پنتاگون از تلفات نظامیان آمریکایی در حملات ایران

کشته شدن نظامیان آمریکا، آسیب‌پذیری در مقابل حملات ایران را نشان داد

پنتاگون از احتمال کشته شدن نظامی ناپدیدشده خبر داد

حملات ایران آسیب‌پذیری پدافند هوایی آمریکا را آشکار کرد

برچسب ها: جنگ علیه ایران ، اقتدار نظامی ایران ، تجاوز آمریکا
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 