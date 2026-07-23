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استاندار اصفهان:سهم تالاب بین المللی گاوخونی در جدول آب کشور لحاظ شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در نشست کارگروه هماهنگی و مدیریت تالاب های استان گفت :از وزارت نیرو انتظار داریم حقآبه زیستمحیطی تالاب گاوخونی را بهصورت یک سهم جداگانه در جداول منابع و مصارف سالانه ببیند .
مهدی جمالی نژاد تاکید کرد: حتی با وجود محدودیتها و شرایط سخت بارش، نباید سهم محیط زیست فراموش شود و باید با تدبیر و رهاسازی گامبهگام آب، برای احیای تدریجی آن اقدام کنیم.
وی پیشنهاد داد: احیای اکولوژیک را بهصورت گامبهگام و پهنهبندیشده، ابتدا از پهنههای شمالی و مرکزی تالاب که کمترین تأثیرپذیری را از فعالیتهای انسانی و کشاورزی دارند آغاز کنیم و همچنین شناسایی زیستگاههای جایگزین برای حفظ تنوع زیستی منطقه باید به عنوان سند دوم احیا در اولویت قرار گیرد.