به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در نشست کارگروه هماهنگی و مدیریت تالاب های استان گفت :از وزارت نیرو انتظار داریم حق‌آبه زیست‌محیطی تالاب گاوخونی را به‌صورت یک سهم جداگانه در جداول منابع و مصارف سالانه ببیند .

مهدی جمالی نژاد تاکید کرد: حتی با وجود محدودیت‌ها و شرایط سخت بارش، نباید سهم محیط زیست فراموش شود و باید با تدبیر و رهاسازی گام‌به‌گام آب، برای احیای تدریجی آن اقدام کنیم.

وی پیشنهاد داد: احیای اکولوژیک را به‌صورت گام‌به‌گام و پهنه‌بندی‌شده، ابتدا از پهنه‌های شمالی و مرکزی تالاب که کمترین تأثیرپذیری را از فعالیت‌های انسانی و کشاورزی دارند آغاز کنیم و همچنین شناسایی زیستگاه‌های جایگزین برای حفظ تنوع زیستی منطقه باید به عنوان سند دوم احیا در اولویت قرار گیرد.