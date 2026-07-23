عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان اینکه محدودیت‌های انرژی تولید این صنعت را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: نوسازی نشدن ماشین‌آلات، مصرف انرژی را افزایش داده و هزینه تولید را بالا برده است.

آقای علی همتی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به مشکلات تأمین انرژی در صنعت نساجی اظهار کرد: صنعت نساجی و پوشاک همانند سایر صنایع با محدودیت‌های برق مواجه است و این موضوع در تابستان امسال و سال‌های گذشته، به‌ویژه در صنایع بالادستی مانند پتروشیمی‌ها، موجب اختلال در تأمین مواد اولیه و تولید شده است.

وی با تأکید بر ضرورت نوسازی ماشین‌آلات گفت: به دلیل تحریم‌ها و تخصیص نیافتن به‌موقع ارز برای واردات تجهیزات، ماشین‌آلات صنعت نساجی در سال‌های گذشته به‌روز نشده‌اند و همین مسئله موجب افزایش مصرف انرژی در این صنعت شده است.

همتی افزود: در مکاتباتی که با دستگاه‌های مسئول و نهاد‌های دولتی داشتیم، درخواست کردیم ارز تخصیصی به صنعت نساجی و پوشاک به واردات ماشین‌آلات اختصاص یابد، نه واردات محصول نهایی، اما متأسفانه در سال‌های اخیر، کالا‌های نهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود، به‌راحتی وارد کشور شده‌اند، اما برای واردات ماشین‌آلات مورد نیاز تولید، ارز کافی اختصاص نیافته است؛ موضوعی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به افزایش مصرف انرژی و کاهش بهره‌وری در صنعت نساجی منجر شده است.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد رقابت سالم در بازار گفت: تولیدکنندگان مخالف واردات نیستند، اما واردات باید به‌صورت رسمی و از مبادی قانونی، همراه با نظارت گمرک و سازمان ملی استاندارد انجام شود تا امکان رقابت عادلانه میان تولیدات داخلی و کالا‌های خارجی فراهم شود. ­

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک درباره تأثیر محدودیت‌های انرژی بر قیمت محصولات نیز گفت: افزایش قیمت تمام‌شده تنها ناشی از کمبود انرژی نیست؛ افزایش هزینه دستمزد، مشکلات تأمین مواد اولیه و افزایش سایر هزینه‌های تولید نیز در این موضوع نقش داشته‌اند.



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