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رئیس پلیس آگاهی آذربایجانشرقی از انهدام باند دو نفره سارقان حرفهای منازل در تبریز خبر داد و گفت:متهمان به پنج فقره سرقت از خانههای شهر اعتراف کردند و بخشی از اموال سرقتی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال به مال باختگان بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد:در پی وصول چند پرونده سرقت از منزل رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی آذربایجان شرقی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات تخصصی و بهرهگیری از شگردهای پلیسی هویت دو سارق حرفهای را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مراجع قضایی در عملیاتی غافلگیرانه هر دو متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
سرهنگ سلطانی با بیان اینکه متهمان در بازجوییهای تخصصی به پنج فقره سرقت از منزل اعتراف کردند گفت: ارزش اموال سرقتی کشف شده حدود ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است و بخشی از اموال مکشوفه نیز به مال باختگان مسترد شد.
رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند و تحقیقات برای شناسایی سایر سرقتهای احتمالی ادامه دارد.