مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون، از پایان برداشت حبوبات بهاره شامل لوبیا چیتی و لوبیا قرمز در سطح ۲۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،فرهمند آقایی با اشاره به متوسط عملکرد این محصولات حدود ۲.۵ تن در هکتار بیان کرد:کشت حبوبات نقش مؤثری در تأمین بخشی از نیاز بازار و افزایش درآمد بهره‌برداران دارد.

او افزود: عمده کشت لوبیا چیتی و قرمز در منطقه فامور بوده است و کشت این محصول از اوایل اسفندماه سال گذشته آغاز و عملیات برداشت نیز از اواسط خردادماه شروع شد که اکنون به پایان رسیده است.

آقایی با اشاره به اهمیت اجرای الگوی کشت افزود: توسعه کشت حبوبات در چارچوب اصلاح الگوی کشت، علاوه بر استفاده بهینه از منابع آب و خاک، موجب تنوع‌بخشی به تولیدات کشاورزی و افزایش پایداری نظام‌های زراعی می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون، کشت حبوبات را یکی از ارکان مهم تناوب زراعی دانست و بیان کرد: قرار گرفتن حبوبات در تناوب با غلات، ضمن تثبیت ازت و افزایش حاصلخیزی خاک، موجب کاهش جمعیت آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز می‌شود و در نهایت به بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌های تولید محصولات زراعی کمک می‌کند.

او اضافه کرد: کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت با ارائه توصیه‌های فنی و آموزش‌های لازم، کشاورزان را همراهی کردند تا محصولی با کیفیت و عملکرد مطلوب تولید شود.

آقایی در پایان از تلاش کشاورزان شهرستان قدردانی کرد و گفت: توسعه کشت محصولات متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، رعایت الگوی کشت و بهره‌گیری از روش‌های نوین کشاورزی به منظور افزایش بهره‌وری و حفظ منابع طبیعی بسیار حائز اهمیت است.