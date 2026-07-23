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دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی در هیات دولت این اقدام را یکی از مهمترین مراحل تحقق مطالبه دیرینه نیروهای شرکتی کشور دانست و بر تسریع در اجرای آن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،رضا صدیقی اظهار کرد:موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی طی ماههای گذشته به صورت مستمر در دستور کار مجلس، کمیسیون اجتماعی و دولت قرار داشت.
وی افزود: خوشبختانه با تصویب نهایی این مصوبه در هیات دولت، این مسیر وارد مرحلهای تعیینکننده شده و میتواند نویدبخش خبرهای خوش بیشتری برای نیروهای شرکتی در ادامه فرایند اجرا باشد.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تصویب این مصوبه آغاز مرحله اجرای یکی از مهمترین مطالبات حوزه استخدامی کشور است تصریح کرد: انتظار میرود دولت با تسریع در تدوین و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی، زمینه اجرای دقیق، جامع و عادلانه این مصوبه را برای همه مشمولان فراهم کند.
صدیقی تاکید کرد: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی تا زمان اجرای کامل و تحقق عملی اهداف پیشبینی شده، همچنان با جدیت در دستور پیگیریهای اینجانب و کمیسیون اجتماعی مجلس قرار خواهد داشت تا حقوق نیروهای شرکتی به نحو شایسته استیفا شود.