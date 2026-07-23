به گزارش تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما؛ در متن این اطلاعیه خطاب به واحد‌های دامداری و پرورش‌دهندگان مرغ غیر گوشتی صنعتی آمده است: به اطلاع می‌رساند امکان خرید سهمیه دوره آتی ذرت و کنجاله سویا (سهمیه شهریورماه-امکان خرید تا پایان شهریورماه) برای واحد‌های پرورش دام و طیور به شرح ذیل از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ برقرار شده است:

امکان خرید سهمیه ذرت و کنجاله سویا برابر با میزان سهمیه ذرت و کنجاله سویا دوره فعلی واحد در قالب شماره مجوز +۵۵۸ فراهم شد.

امکان خرید سهمیه ذرت و کنجاله سویا برابر با میزان سهمیه ذرت و کنجاله سویا دوره فعلی برای فعالیت‌های: گاوداری صنعتی شیری، پرواربندی صنعتی (دام سنگین و سبک)، دام سبک صنعتی، دام سبک و سنگین روستایی و عشایری، گاومیش، اسب، شتر فراهم شد. (ابتدای شماره مجوز سهمیه دریافتی عدد ۹ قید شده است.)

لازم به ذکر است در صورت خرید بالاتر از سهمیه دوره جاری، میزان خریداری شده از سهمیه آتی بهره بردار (ماه آتی) کسر خواهد شد.