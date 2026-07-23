به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، روز پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵ در حاشیه جلسه با استاندار خوزستان و نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی، پرداخت مطالبات گندمکاران است و با پیگیری‌های وزیر محترم و تخصیص بودجه از سوی سازمان هدفمندی، انشاءالله تا پایان هفته جاری بخش قابل‌توجهی از مطالبات پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان خوزستان افزود: استان خوزستان بیش از ۵۵۰ هزار هکتار اراضی مستعد دارد که مطالعات آنها انجام شده و نیازمند تأمین مالی است. دولت در بودجه امسال اعتباراتی برای این طرح‌ها دیده و از محل مولدسازی و سایر منابع نیز تأمین مالی در دستور کار قرار دارد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با قدردانی از پیگیری‌های استاندار خوزستان تصریح کرد: توسعه بخش کشاورزی خوزستان، یکی از اولویت‌های دولت است و امیدواریم با همکاری استاندار و نمایندگان محترم مجلس، این طرح‌ها به سرعت عملیاتی شود.

طلایی در پایان خاطرنشان کرد: هرچند پرداخت مطالبات گندمکاران یک دین بر گردن دولت است، اما انشاءالله با سرعت بیشتری این مهم انجام خواهد شد تا کشاورزان با آرامش خاطر برای کشت پاییزه آماده شوند.