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استاندار آذربایجانغربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی و در جریان بازدید از تونل ۵۵۰ متری محور خوی - قطور - رازی، از نزدیک آخرین وضعیت اجرایی و مراحل پایانی تکمیل این پروژه را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت تسریع در عملیات اجرایی برای بهرهبرداری از آن در سال جاری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی با اشاره به اهمیت راهبردی این محور در توسعه شبکه حملونقل و ترانزیت شمالغرب کشور، گفت: تکمیل پروژههای زیربنایی بهویژه در مسیرهای منتهی به مرزهای استان، نقش مؤثری در رونق تجارت، تسهیل تردد و افزایش ظرفیتهای اقتصادی آذربایجانغربی دارد.
رضا رحمانی همچنین با تأکید بر اهتمام دولت برای تکمیل پروژههای اولویتدار استان، خواستار رفع موانع اجرایی و تسریع در روند تکمیل این تونل شده و افزود: بهرهبرداری از تونل ۵۵۰ متری محور خوی - رازی، گام مهمی در ارتقای ایمنی، کاهش زمان سفر و تقویت زیرساختهای ارتباطی و ترانزیتی استان خواهد بود.
در پایان این بازدید آخرین وضعیت اجرایی پروژه، چالشهای موجود و راهکارهای تسریع در تکمیل محور خوی - قطور - رازی بررسی و بر لزوم بهرهبرداری هرچه سریعتر از این مسیر راهبردی تأکید شد.