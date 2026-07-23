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معاون وزارت ارتباطات با تأکید بر نقش کلیدی منطقه ویژه اقتصادی «پیام» در توسعه اقتصاد دیجیتال، از تداوم حمایت این وزارتخانه برای پیشبرد برنامههای توسعهای این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با ارزیابی روند توسعه منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام، این مجموعه را در مسیر شکلدهی به زیستبوم اقتصاد دیجیتال کشور دانست و بر تداوم حمایت وزارت ارتباطات از برنامههای توسعهای آن تأکید کرد.
جلسه نظارتی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام در قالب برنامه «پنجشنبههای نظارتی» امروز (پنجشنبه، یکم مرداد ۱۴۰۵) با حضور احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، جمعی از معاونان ستادی، مدیران وزارت ارتباطات و مدیران منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام برگزار شد.
پیام؛ محور توسعه لجستیک هوشمند و اقتصاد دیجیتال
چیتساز در این جلسه با اشاره به عملکرد منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام در دولت چهاردهم اظهار کرد: مجموعه پیام در دوره جدید در حال شکلدهی به یک زیستبوم کامل اقتصاد دیجیتال است و توسعه لجستیک هوشمند، ظرفیتهای فرودگاهی و زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را بهطور همزمان دنبال میکند.
وی افزود: امیدواریم منطقه ویژه اقتصادی پیام در چارچوب برنامههای توسعهای خود بتواند طی سالهای آینده در تحقق هدف اختصاص سهمی معادل یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور نقشآفرین باشد و به یکی از ارکان توسعه زیرساختهای اقتصاد دیجیتال، فناوری اطلاعات و لجستیک هوشمند تبدیل شود.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات تصریح کرد: برنامههای این منطقه تاکنون مطابق چارچوبهای تعیینشده پیش رفته و با مدیریت محسن حسنلو، پیشبینی میشود در سالهای آینده روند توسعه زیرساختها، افزایش درآمدها و حرکت منطقه به سمت استقلال اقتصادی و پایداری مالی شتاب گیرد.
وی همچنین با اشاره به مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست گفت: موضوعات مربوط به تملک اراضی، مسائل حقوقی، آمادهسازی باند فرودگاه، مذاکرات بینالمللی و ایجاد مرز هوایی از محورهای اصلی جلسه بود که با هدف راهاندازی نخستین پرواز بینالمللی از فرودگاه پیام و توسعه لجستیک هوشمند مورد بررسی قرار گرفت.
چیتساز تأکید کرد: وزارت ارتباطات همچون گذشته از منطقه ویژه اقتصادی پیام حمایت خواهد کرد و علاوه بر حمایتهای سیاستی و برنامهای، استفاده از ظرفیت منابع قانونی از جمله منابع ماده ۲۰ نیز برای تسریع روند توسعه و تنوعبخشی به منابع مالی این منطقه در دستور کار قرار دارد.
حمایتهای ساختاری وزارت ارتباطات، شتابدهنده توسعه منطقه ویژه اقتصادی پیام
در ابتدای این جلسه، محسن حسنلو، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام، گزارشی از برنامهها، پروژههای در دست اجرا و اقدامات این منطقه در مسیر تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال ارائه کرد.
وی با اشاره به مهمترین مطالبات مطرحشده در این نشست اظهار کرد: از ابتدای دولت چهاردهم، راهبرد منطقه ویژه اقتصادی پیام بر حرکت در چارچوب سیاستها و برنامههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استوار شده و تمامی پروژهها و برنامههای توسعهای منطقه نیز بر همین اساس تعریف و اجرایی شده است.
حسنلو با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی پیام آخرین حلقه زنجیره ارزش حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به شمار میرود، افزود: حمایتهای ساختاری وزارت ارتباطات از این مجموعه، زمینه دستیابی پیام به جایگاه واقعی خود در زیستبوم اقتصاد دیجیتال کشور را فراهم میکند.
وی با اشاره به مهمترین نتایج این نشست برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی گفت: پیگیری موضوع معافیتهای مالیاتی برای صنایع مستقر در منطقه از مهمترین محورهای مطرحشده در این جلسه بود و امیدواریم با حمایت وزارت ارتباطات، صنایع سبز، شرکتهای فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و در ادامه سایر صنایع نیز از این ظرفیت بهرهمند شوند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام همچنین از توسعه فعالیتهای فرودگاهی این منطقه خبر داد و اظهار کرد: با تکمیل پروژه بهسازی باند پروازی، زمینه برقراری پروازهای داخلی و خارجی فراهم خواهد شد.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، تا پایان سال سه مسیر پروازی داخلی و دو مسیر خارجی برای خدمترسانی به مردم استان البرز، استانهای همجوار و بخشی از غرب استان تهران راهاندازی خواهد شد.
حسنلو ادامه داد: راهاندازی پروازهای خارجی به مقصد عتبات عالیات، ترکیه و سایر مقاصد بینالمللی نیز در دستور کار قرار دارد و با تکمیل زیرساختهای فرودگاهی، این برنامهها وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.
سپس مدیران و معاونان منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام نیز به تشریح برنامههای جاری و چشمانداز آینده بر اساس حوزههای تخصصی خود پرداختند.
در این جلسه که با هدف ارزیابی دقیقتر برنامهها و اقدامات منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام برگزار شد، معاونان ستادی و کارشناسان تخصصی وزارت ارتباطات نیز بهصورت مستند، دیدگاهها، پرسشها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای عملکرد این مجموعه مطرح کردند.
نشستهای «پنجشنبههای نظارتی» بهصورت هفتگی با هدف بررسی کارشناسی عملکرد مجموعههای مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، و مدیران و کارشناسان این وزارتخانه برگزار میشود.