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همزمان با تحولات نظامی اخیر، رسانهها و تحلیلگران خارجی در گزارشهای خود، توان موشکی، سامانههای پدافندی و نقش بازدارندگی ایران را یکی از مهمترین متغیرهای معادلات امنیتی منطقه ارزیابی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ همزمان با تحولات و رویاروییهای نظامی اخیر در منطقه، رسانهها و تحلیلگران خارجی در گزارشها و ارزیابیهای خود، ابعاد مختلف توان نظامی ایران را مورد توجه قرار دادهاند؛ تحلیلهایی که جایگاه ایران را در معادلات امنیتی و راهبردی منطقه و جهان پررنگتر از گذشته نشان میدهد.
در این تحلیلها، موضوعاتی همچون توان موشکی، توسعه سامانههای پدافندی، نقش بازدارندگی، پیچیدگی معادلات نظامی و پیامدهای هرگونه رویارویی با ایران، از مهمترین محورهای مورد توجه بوده است.
برخی رسانههای بینالمللی با اشاره به رخدادهای اخیر، این تحولات را زمینهساز بازنگری در ارزیابیهای امنیتی و نظامی دانستهاند و معتقدند معادلات منطقهای، بیش از گذشته تحت تأثیر توانمندیهای نظامی ایران قرار گرفته است.
در شماری از گزارشها، عملکرد سامانههای دفاعی و توان موشکی ایران به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در محاسبات راهبردی منطقه مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت توجه به این متغیر در تصمیمگیریهای امنیتی تأکید شده است.
بازتاب گسترده این موضوع در رسانهها و محافل تحلیلی، نشان میدهد توان نظامی ایران همچنان یکی از مهمترین محورهای تحلیل در حوزه امنیت منطقهای و بینالمللی است و در ارزیابیهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه ناظران قرار گرفته است.