پرونده «نتورک اسکول» در مالزی، از یک موضوع مهاجرتی به اختلافی دیپلماتیک میان کوالالامپور و واشنگتن تبدیل شده است. در حالی که هشت عضو کنگره آمریکا خواستار بازنگری در روابط با مالزی شده‌اند، انور ابراهیم، نخست‌وزیر این کشور، تأکید کرده که تهدیدهای آمریکا، مالزی را از ادامه ممنوعیت ورود اتباع رژیم صهیونیستی منصرف نخواهد کرد.همزمان، شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی، مپیم، تهدید برخی نمایندگان کنگره آمریکا را دخالت در امور داخلی این کشور دانست و تأکید کرد حمایت مالزی از مردم فلسطین بر پایه عدالت، حقوق بین‌الملل و حاکمیت ملی است و با فشارهای سیاسی تغییر نخواهد کرد.این تنش پس از آن آغاز شد که هشت عضو دموکرات کنگره آمریکا در نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور، از مواضع دولت مالزی در قبال رژیم صهیونیستی انتقاد کردند و خواستار بازنگری در همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و حتی برخی برنامه‌های آموزشی و نظامی با کوالالامپور شدند.