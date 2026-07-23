استاندار آذربایجان‌غربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی و در جریان بازدید از قطعه ۲ و تقاطع ۳۹ واریانت محور خوی - قطور - رازی، آخرین وضعیت اجرایی این پروژه را از نزدیک بررسی کرده و در جریان روند پیشرفت عملیات عمرانی و چالش‌های پیش‌روی اجرای آن قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی و در جریان بازدید از قطعه ۲ و تقاطع ۳۹ واریانت محور خوی - قطور - رازی، آخرین وضعیت اجرایی این پروژه را از نزدیک بررسی کرده و در جریان روند پیشرفت عملیات عمرانی و چالش‌های پیش‌روی اجرای آن قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید با اشاره به اهتمام دولت برای تکمیل طرح‌های زیربنایی استان، گفت: پروژه محور خوی - رازی به دلیل موقعیت راهبردی و نقش مؤثر در توسعه ارتباطات، حمل‌ونقل و ترانزیت، از اولویت‌های مهم استان بوده و باید با سرعت و جدیت به سرانجام برسد.

رضا رحمانی با تأکید بر نقش این پروژه در ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری آذربایجان‌غربی، افزود: تکمیل این مسیر ضمن تسهیل تردد، زمینه‌ساز توسعه مبادلات مرزی، تقویت کریدور‌های بین‌المللی و افزایش سهم استان در ترانزیت منطقه‌ای خواهد بود.

در پایان این بازدید آخرین وضعیت اجرایی پروژه، موانع موجود و راهکار‌های تسریع در تکمیل محور خوی - قطور - رازی مورد بررسی قرار گرفته و بر بسیج همه ظرفیت‌ها برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این پروژه راهبردی تأکید شد.