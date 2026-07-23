استاندار آذربایجان‌غربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی و با بازدید از پروژه راهسازی محور خوی - قطور - رازی، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرای عملیات عمرانی و میزان پیشرفت قطعات مختلف این مسیر قرار گرفته و روند اجرای پروژه را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی و با بازدید از پروژه راهسازی محور خوی - قطور - رازی، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرای عملیات عمرانی و میزان پیشرفت قطعات مختلف این مسیر قرار گرفته و روند اجرای پروژه را مورد بررسی قرار داد.

استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید با اشاره به جایگاه راهبردی این محور در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان، گفت: تکمیل محور خوی - قطور - رازی نقش مهمی در ارتقای شبکه ارتباطی، تسهیل تردد، توسعه ترانزیت و تقویت مبادلات تجاری با کشور‌های همسایه خواهد داشت و از اولویت‌های مهم عمرانی استان به شمار می‌رود.

رضا رحمانی با تأکید بر اهتمام دولت برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی، خواستار بسیج همه ظرفیت‌های اجرایی برای رفع موانع موجود و شتاب‌بخشی به روند اجرای این پروژه شده و افزود: توسعه محور‌های ارتباطی منتهی به مرز‌های استان، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی و بهره‌گیری هرچه بیشتر از موقعیت ژئوپلیتیکی آذربایجان‌غربی خواهد بود.

در پایان این بازدید آخرین وضعیت اجرایی پروژه، موانع موجود و راهکار‌های تسریع در تکمیل محور خوی - قطور - رازی بررسی و بر اجرای سریع‌تر این مسیر به‌عنوان یکی از کریدور‌های مهم ارتباطی و ترانزیتی شمال‌غرب کشور تأکید شد.