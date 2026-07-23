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کارشناس هواشناسی همدان از گرم شدن تا دمای حدود ۴۰ درجه سانتیگراد برای نیمه اول هفته آینده خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، روح الله زاهدی اظهار کرد: افزایش سه تا چهار درجهای دماهای بیشینه از شنبه تا دوشنبه هفته آینده منطقه و استان را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
وی افزود: این افزایش دما موقت بوده و در نیمه دوم هفته آینده مجدد روند کاهش نسبی دماهای بیشینه را داریم و به دماهای این روزها باز میگردیم.
زاهدی خاطرنشان کرد: دمای هوای همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۹ و ۳۵ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
کارشناس هواشناسی همدان گفت: در این مدت نهاوند با ۱۸ درجه سانتیگراد خنکترین و اسدآباد با ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاههای استان گزارش شدهاند.
زاهدی افزود: از امروز تا پایان هفته طی ساعاتی ابرهایی به شکل موقت و گذرا در آسمان استان قابل پیش بینی