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برنامههای «نشان افتخار»، با نگاهی به زندگی و میراث فرهنگی محمد قاضی مترجم و «از خونه شروع کن»، با روایت بانوان کارآفرین قزوینی، از رادیو صبا و شبکه دو پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «نشان افتخار» با مروری بر زندگی و میراث فرهنگی محمد قاضی، مترجم نامدار ایران، مخاطبان را به سفری در دنیای ادبیات و ترجمه میبرد، چهرهای که با قلم توانمند خود، شاهکارهای ادبی جهان را به زبان فارسی نزدیکتر کرد.
«نشان افتخار» با معرفی مفاخر و شخصیتهای اثرگذار ایران و جهان اسلام، هر روز بخشی از زندگی، اندیشه و دستاوردهای چهرههای ماندگار را روایت میکند و از دریچهای تازه، نقش آنان را در شکلگیری فرهنگ، علم و هویت جامعه به تصویر میکشد.
این برنامه در تازهترین قسمت خود، به زندگی محمد قاضی، مترجمی میپردازد که با ترجمه آثاری، چون «دن کیشوت»، «شازده کوچولو» و دیگر آثار ماندگار ادبیات جهان، نسلهای مختلفی از فارسیزبانان را با ادبیات کلاسیک و معاصر جهان آشنا کرد. نثر روان، دقت در ترجمه و وفاداری به روح اثر، از ویژگیهایی بود که نام او را در میان برجستهترین مترجمان معاصر ایران ماندگار ساخت.
«نشان افتخار» همچنین با مرور فرازهایی از زندگی حرفهای و فرهنگی محمد قاضی، به نقش ترجمه در پیوند میان فرهنگها، گسترش اندیشه و غنای زبان فارسی میپردازد و از تأثیر ماندگار او بر ادبیات و فرهنگ معاصر ایران سخن میگوید.
برنامه «نشان افتخار» امروز ساعت ۱۷:۴۵ از رادیو صبا پخش میشود.
برنامه تلویزیونی «از خونه شروع کن» در هجدهمین قسمت خود، با میزبانی از دو بانوی پیشگام در صنعت پوشاک و تودوزی خودرو در استان قزوین، مسیر توانمندسازی اقتصادی خانوادهها را بررسی میکند.
در این برنامه که با اجرای شاهین جمشیدی و حضور کارشناسان برجسته کسب و کار، دکتر فاطمه کریموند و دکتر کمیل رودی، به همراه ناصر ظاهری (مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین) پخش میشود، تجربیات ارزشمند دو بانوی کارآفرین استان قزوین مورد واکاوی قرار میگیرد.
در این قسمت، داستان تلاشهایامالبنین موسوی روایت میشود، راهبر شغلی موفقی که با سابقه سالها آموزش رایگان به بیش از هزار نفر در شهرها و روستاهای استان، توانسته است ضمن ترویج فرهنگ خودکفایی، در کارگاه شخصی خود نیز برای ۱۵ نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد کند.
همچنین در ادامه، داستان موفقیت محبوبه خوشرو، از شاگردان پیشین این مجموعه، به تصویر کشیده میشود. وی که با بهرهگیری از ظرفیتهای محلی، به آموزش تودوزی خودرو و روکش صندلی به بانوان پرداخته است، اکنون مدیریت یک کارگاه خیاطی با هفت نیروی کار را بر عهده دارد. کارشناسان برنامه در این گفتوگو، ضمن ارائه راهکارهای تخصصی برای توسعه فعالیتهای تولیدی این بانوی کارآفرین، نقشه راهی برای عبور از چالشهای پیشِ رو ترسیم میکنند.
برنامه «از خونه شروع کن» کاری از گروه خانواده شبکه دو سیما با همکاری کمیته امداد امام خمینی است که به تهیهکنندگی علیاکبر کریمی، کارگردانی رضا داستانی و مدیریت هماهنگی آزاده بهرامی، پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۱۸:۴۰ مهمان مخاطبان شبکه دو سیماست.