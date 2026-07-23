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رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی، از پایانه مرزی رازی شهرستان خوی بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی در جریان این بازدید با اشاره به نقش راهبردی مرزهای استان در توسعه تجارت، ترانزیت و روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، گفت: مرز رازی یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی استان بوده و تکمیل طرح جامع توسعه این پایانه باید با جدیت و شتاب بیشتری دنبال شود.
رضا رحمانی با تأکید بر اینکه همزمان با تکمیل زیرساختهای جادهای، توسعه امکانات و خدمات این پایانه مرزی نیز باید در دستورکار قرار گیرد، افزود: این گذرگاه بینالمللی باید متناسب با ظرفیتها و اهمیت خود، خدماتی شایسته و مطلوب به مسافران، تجار، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی ارائه دهد.
وی در پایان بر رفع موانع موجود، تسریع در اجرای طرحهای توسعهای و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مرز رازی برای رونق تجارت، افزایش مبادلات اقتصادی و تقویت جایگاه آذربایجانغربی بهعنوان دروازه ارتباطی ایران با کشورهای همسایه تأکید کرد.
استاندار آذربایجانغربی همچنین با حضور در بخشهای مختلف پایانه مرزی رازی، از سالن مسافری، گیتهای ورود و خروج، گمرک و تونل مسافری بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند خدماترسانی، وضعیت زیرساختها و اقدامات توسعهای این مرز بینالمللی قرار گرفت.