به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،سعید شیروانی دوست با اعلام پایان برداشت گندم در سال زراعی جاری گفت: با اتمام عملیات برداشت ۴۳ هزارتن گندم از سطح ۱۰ هزار و ۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان فسا، روند جمع‌آوری و بسته‌بندی بقایای گیاهی نیز با موفقیت به پایان رسید که طی آن ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن کاه و کلش به عنوان یک نهاده ارزشمند، برای تأمین خوراک دام از مزارع برداشت شد.

او با اشاره به اهمیت مدیریت پسماند‌های کشاورزی افزود: با جمع‌آوری اصولی این بقایا، علاوه بر تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده گندم و کمک به تأمین خوراک دامداری‌های منطقه، از هرگونه آتش‌سوزی در مزارع جلوگیری شد که این امر نقش بسزایی در حفظ و افزایش ماده آلی خاک، بهبود نفوذپذیری آب و افزایش حاصلخیزی خاک ایفا کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا بیان کرد: ترویج کشاورزی حفاظتی و تبدیل بقایای گیاهی به ثروت، با برگزاری کلاس‌های آموزشی و ترویج حفظ بقایا یکی از اولویت‌های مهم مدیریت جهاد کشاورزی فسا در سال‌های اخیر بوده است که خوشبختانه با همکاری خوب کشاورزان، دستاورد‌های چشمگیری در حوزه افزایش درآمد جانبی گندم‌کاران و تأمین نیاز واحد‌های دامی شهرستان محقق شده است.

سعید شیروانی دوست در پایان گفت: در تلاش هستیم تا با حمایت از توسعه صنایع بسته‌بندی مکانیزه، بهره‌وری از پسماند‌های کشاورزی را در فصول آینده به حداکثر برسانیم تا بهره بیشتری نصیب بهره‌برداران این بخش شود.