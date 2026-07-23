آغاز عملیات اجرایی احداث نخستین مجتمع خدماتی–رفاهی محور «راور–مشهد»
با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، عملیات اجرایی مجتمع خدماتی–رفاهی «دربند» در کیلومتر ۶۰ محور «راور–مشهد» آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، عملیات اجرایی مجتمع خدماتی–رفاهی «دربند» در کیلومتر ۶۰ محور «راور–مشهد» آغاز شد.
این مجتمع نخستین مجموعه از شش مجتمع خدماتی–رفاهی است که مجوز احداث آنها در مسیر رفت و برگشت «کرمان–مشهد» صادر شده و با هدف ارتقای سطح خدمات به مسافران و زائران، افزایش ایمنی جادهها و توسعه زیرساختهای حملونقل احداث خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: سرمایهگذاری در شرایط کنونی اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است و میتواند نقش مهمی در توسعه زیرساختهای استان ایفا کند.
وی افزود: اجرای این پروژه در چهار فاز و بر اساس اولویتهای مورد نیاز مسیر انجام خواهد شد و پیشبینی میشود طی یک سال آینده به بهرهبرداری کامل برسد.