قیمت طلا و سکه امروز در بازار مشهد نسبت به روز گذشته، تغییر خاصی نداشت.

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با کاهش ۳۰ هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر دیروز، ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید نیز بدون تغییر قیمت، به ترتیب ۱۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۱۸۴ میلیون تومان به فروش رسید.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم بدون تغییر قیمت، ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

ربع سکه نیز بدون تغییر نرخ، ۵۴ میلیون تومان فروخته شد.

هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم بدون تغییر قیمت در بازار مشهد ۳۸۰ هزار تومان داد و ستد شد.