دومین مرحله آزمون اعزام مربیان فنی حرفهای به دورههای بینالمللی برگزار شد
سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، دومین مرحله از آزمون تئوری الکترونیکی اعزام مربیان به دورههای بینالمللی را در ۳۱ استان کشور برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، در مسیر بهروزرسانی مهارتهای تخصصی و انتقال دانش نوین به کارگاهها،دومین آزمون اعزام مربیان آموزش فنیوحرفهای کشور به دورههای بینالمللی برگزار شد.
این دوره از ارزیابیها در چارچوب پروژه نوسازی مرکز تربیت مربی و با هدف ارتقاء دانش فنی مربیان طراحی شده است. این اقدام با تأمین مالی کامل آژانس همکاریهای بینالمللی کره جنوبی (KOICA) و با تمرکز بر شناخت تجهیزات مدرن آموزشی به اجرا درآمد.
مرحله نخست این رقابت، یکم مرداد ماه جاری به صورت آزمون الکترونیکی در مراکز استانها برگزار شد. در این مرحله، ۸۷۹ نفر از مربیان رسمی، پیمانی و قراردادی واجد شرایط که دارای کارت مربیگری معتبر و حداقل سه سال سابقه کار تخصصی هستند، در ۴ گروه تخصصی شامل صنعت، ساختمان و معماری، صنایع پوشاک (فناوری مد)، کشاورزی و تأسیسات با یکدیگر به رقابت پرداختند.
برگزیدگان این آزمون کتبی، پس از موفقیت در مرحله مصاحبه تخصصی، در قالب چندبرابر ظرفیت برای اعزام نهایی انتخاب خواهند شد. این سازوکار با هدف تضمین تداوم فرآیند اعزام پیشبینی شده است تا در صورت بروز موانع احتمالی و عدم امکان حضور مربیان اصلی، فرصت بهرهمندی از این دورهها برای سایر مربیان واجد شرایط فراهم باشد.
منتخبان این دوره موظف هستند پس از فراگیری آموزشهای نوین و بازگشت به کشور، برنامههای عملیاتی ابلاغشده را به مدت سه سال در مراکز آموزشی پیادهسازی کنند تا زمینه انتقال دانش و بهکارگیری تجهیزات جدید در کارگاههای آموزشی کشور فراهم شود.