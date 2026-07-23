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رئیس شعبه شیراز مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی از تولید نخستین واکسن سهگانه آبزیان کشور و دریافت پروانه اولیه تولید آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،علی شیرازینژاد افزود: این دستاورد در راستای پیشگیری از بیماریهای مهم باکتریایی ماهیان و پاسخ به نیازهای صنعت آبزیپروری کشور حاصل شده است.
او با بیان اینکه محققان این مرکز در مسیر تأمین سلامت و امنیت غذایی کشور فعالیت میکنند، گفت: براساس برنامههای ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای آبزیان و همچنین ضوابط واکسیناسیون ابلاغی، شعبه جنوب مؤسسه رازی موفق به دریافت پروانه اولیه تولید نخستین واکسن سهگانه آبزیان کشور شده است.
رئیس شعبه شیراز مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی این موفقیت را نتیجه سالها پژوهش تخصصی و تلاش مستمر اعضای هیئت علمی و کارشناسان شعبه شیراز دانست و افزود: محققان این مرکز پس از انجام مطالعات میدانی و بررسی وضعیت بیماریها در مراکز پرورش ماهی، بهویژه در مناطق جنوبی کشور، موفق به شناسایی و جداسازی عوامل اصلی بیماریزا در ماهیان گرمابی شدند.
علی شیرازینژاد بیان کرد: در ادامه این روند پژوهشی، واکسن سهگانهای برای مقابله با سه بیماری مهم لاکتوکوکوزیس، استرپتوکوکوزیس و ویبریوزیس تولید شد که این واکسن پس از گذراندن مراحل ارزیابی، تکمیل مستندات علمی و فنی و دریافت تأییدیههای لازم از سازمان دامپزشکی کشور، پروانه اولیه تولید را دریافت کرد و برای نخستین بار وارد خط تولید مؤسسه رازی شد.
رئیس شعبه شیراز مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی با اشاره به نیاز جدی مزارع پرورش آبزیان، بهویژه در استانهای جنوبی، افزود: این واکسن از همان مراحل اولیه با استقبال فعالان صنعت آبزیپروری مواجه شده است و انتظار میرود با کاهش تلفات ناشی از بیماریهای باکتریایی، افزایش بهرهوری و تقویت امنیت زیستی، نقش مؤثری در توسعه پایدار این صنعت ایفا کند.
او همچنین از همکاری گسترده شعبه شیراز مؤسسه رازی با سازمان دامپزشکی کشور، سازمان شیلات ایران و مراکز تحقیقات علوم شیلاتی خبر داد و گفت:این همکاریها با هدف توسعه واکسنهای نوین و تقویت برنامههای پیشگیری و کنترل بیماریهای آبزیان بهصورت مستمر ادامه دارد.