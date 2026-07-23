علی الهی گل در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، برای امروز وضعیت جوی استان به صورت گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید و در پاره ای نقاط غبار آلود پیش بینی می شود.

وی افزود: تا روزهای ابتدایی هفته آینده پدیده غالب جوی در نواحی بادخیز وزش باد گاهی شدید همراه با گردوخاک خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: برای اوایل هفته آینده افزایش نسبی دما انتظار می رود.

وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۳۳ درجه می‌رسد. امشب نیز دمای مشهد به ۲۲ درجه سانتیگراد می‌رسد.

الهی افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۲۱ تا ۳۴ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.