پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان خراسانرضوی گفت: برای اوایل هفته آینده افزایش نسبی دما انتظار می رود.
علی الهی گل در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: بر اساس تحلیل آخرین نقشهها و مدلهای هواشناسی، برای امروز وضعیت جوی استان به صورت گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید و در پاره ای نقاط غبار آلود پیش بینی می شود.
وی افزود: تا روزهای ابتدایی هفته آینده پدیده غالب جوی در نواحی بادخیز وزش باد گاهی شدید همراه با گردوخاک خواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان خراسانرضوی ادامه داد: برای اوایل هفته آینده افزایش نسبی دما انتظار می رود.
وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرمترین زمان به ۳۳ درجه میرسد. امشب نیز دمای مشهد به ۲۲ درجه سانتیگراد میرسد.
الهی افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۲۱ تا ۳۴ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.