صد و چهل و چهارمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، به صحنه‌ای برای تأکید بر انتقام خون پاک شهدا و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ۱۴۴ شب است که مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن گرد هم می‌آیند. امشب اما، میدان نه فقط یک محل تجمع، که نماد اراده‌ای بود برای خونخواهی شهدا.

مردم ایلام با شعار‌های خود بر این نکته تأکید کردند که خون شهیدان، هرگز به هدر نخواهد رفت و دشمنان باید منتظر پاسخ کوبنده باشند.

این حضور، پیامی روشن برای دشمنان داشت که ملت ایران در راه شهدا، استوار و یکپارچه ایستاده است.

۱۴۴ شب، یعنی مردمی که هر شب با دلی تازه، فریاد می‌زنند که انتقام خون شهدا، حق مسلم آنان است.