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۳۰ زندانی جرایم غیرعمد نیشابوری در یک سال گذشته با بیش از ۳۴ میلیارد تومان بدهی، به همت انجمن حمایت از زندانیان، آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان نیشابور گفت: این انجمن در حال حاضر ۷۴۶خانواده نیازمند زندانی را تحت پوشش خود دارد که تقریباً همه این خانواده ه بصورت ماهانه و مستمر سبدهای کمک معیشتی دریافت میکنند.
احمد گلستانی افزود: از این تعداد، خانوادههایی که داری دهکهای ۱ تا ۳ هستند، علاوه بر دریافت بستههای کمک معیشتی، برای دریافت مستمری ماهانه، کمک جهزیه فرزندان، کمک هزینه ودیعه منزل و سایر موارد، به کمیته امداد امام خمینی (ره) معرفی میشوند و تخت پوشش این کمینه قرار میگیرند.
وی ادامه داد: در یکسال گذشته مجموعأ مبلغ ۶ میلیارد تومان توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و مبلغ ۳/۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات مردمی انجمن حمایت از زندانیان نیشابور، بصورت نقدی و غیرنقدی به خانوادههای زندانیان نیازمند پرداخت شده است.
او اظهار داشت: تعداد ۳۰ زندانی جرایم غیرعمد نیشابوری با حدود ۳۴/۱ میلیارد تومان بدهی، به همت خیران عزیز و مددکاران زندان نیشابور آزاد شده و به آغوش خانوادهها بازگشتند.
وی تصریح کرد: برای تامین و تسویه این مبلغ سنگین، حدود ۳۱/۴ میلیارد تومان از خانوادههای شاکیان تخفیف گرفتیم، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان از طرف ستاد دیه استان، حدود ۱/۲ میلیارد تومان از طرف خانوادههای زندانیان و همچنین حدود ۱/۱ میلیارد تومان دیگر نیز با مساعدت خیران عزیز تامین و پرداخت شد.
احمد گلستانی گفت: در یکسال گذشته، تعداد ۳۴۷ نفر از اعضای خانوادههای زندانیان نیشابوری برای دریافت وام خوداشتغالی به بانک معرفی شدند و مجموغأ مبلغ ۱۹ میلیارد تومان تسهیلات مدت دار و قرض الحسنه دریافت کردند.
وی افزود: سال گذشته درآمد پایدار انجمن حمایت از زندانیان نیشابور در قالب فعالیتهای اقتصادی، حدود ۳میلیارد تومان و مجموع کمکهای نقدی مردمی نیز به این انجمن، حدود ۲/۷ میلیارد تومان بوده است.
او بیان کرد: برگزاری ۶ نوبت کلاسهای آموزشی، مهارتهای زنذگی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و بیماریهای سخت، اعتیاد، طلاق، مشاوره تحصیلی و غیرتحصیلی فرزندان بصورت انفرادی و گروهی و همچنین تامین شغل برای خانوادهها در واحدهای اقتصادی انجمن و سایر سازمانهای مردم نهاد و حتی دولتی به تعداد ۱۴۲نفر، از دیگر اقدامات انجام شده در یکسال گذشته است.
وی اظهار کرد: امروز نیز جلسه مجمع عمومی انجمن حمایت از زندانیان نیشابور برگزار شد و در رأی گیری پایانی مراسم، آقایان؛ حسن بکائیان و مهدی سلیمانی به عنوان بازرسان مجمع عمومی انتخاب شدند.