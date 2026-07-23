به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این جانباز بزرگوار در عملیات ثامن‌الائمه(ع)، بیست و هفتم شهریور ماه سال 1360 بر اثر اصابت ترکش خمپاره و ضایعه نخاعی و پاراپلژی (ناحیه هر دو پا و پشت) به درجه جانبازی 70 درصد نایل شد.

جانباز جدلیها مدارک دیپلم رشته ریاضی فیزیک، لیسانس دبیری تاریخ و فوق لیسانس تاریخ را اخذ کرد و معلم و استاد دانشگاه بود. این جانباز دلاور با فعالیت در مسابقات اتومبیلرانی رالی خانوادگی و تنیس روی میز حائز رتبه‌های برتر استانی و کشوری بود.