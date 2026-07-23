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در دومین روز نشست تخصصی وزرای بهداشت بریکس در هند، هیأت کشورمان با مشارکت فعال در مذاکرات پیشنویس بیانیه، پیشنهادهایی فنی و حقوقی برای تقویت همکاریهای سلامت میان کشورهای عضو ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از وزارت بهداشت محور اصلی مواضع ایران، حمایت از اجماع در کنار صیانت از منافع ملی، حفظ اختیار مراجع تنظیمگر، توسعه ظرفیتهای تولیدی و تحقیقاتی و دسترسی عادلانه به دارو، واکسن و فناوریهای سلامت، توسعه همکاریهای طب سنتی و سلامت روان بود. هیأت ایران تأکید کرد که همکاریهای بریکس باید از سطح بیانیه فراتر رفته و به طرحهای مشترک، قابلاجرا و دارای نتایج قابلاندازهگیری تبدیل شود.
هیأت کشورمان همچنین بر این اصل تأکید کرد که دسترسی به محصولات و فناوریهای سلامت نباید تحت تأثیر موانع غیرمرتبطی قرار گیرد که زنجیره تأمین، انتقال فناوری، تولید مشترک یا دسترسی بهموقع بیماران را مختل میکنند.
در بخش همکاریهای تنظیم مقررات، ایران از تبادل اطلاعات، ظرفیتسازی، اتکا به ارزیابیهای معتبر و کاهش فرایندهای تکراری حمایت کرد، اما تصریح داشت که این همکاریها نباید به شناسایی خودکار مجوزها یا تضعیف اختیار تصمیمگیری ملی منجر شود.
در موضوع سل، دکتر ناصحی بر اجرای مطالعات و برنامههای مشترک عملیاتی، استمرار خدمات برای مهاجران و جمعیتهای آسیبپذیر و تقویت همکاریهای فرامرزی تأکید کرد. همچنین پیشنهاد دکتر شالبافان درباره درج حمایتهای روانی ـ اجتماعی در بحرانها، بهویژه برای کودکان و نوجوانان، با اجماع اعضا پذیرفته شد.
ایران همچنین از توسعه مرکز تحقیق و توسعه واکسن بریکس، همکاری در پزشکی هستهای و زنجیره تأمین رادیوداروها حمایت کرد؛ مشروط بر آنکه همکاریها داوطلبانه، مبتنی بر شواهد علمی و متناسب با قوانین و اولویتهای ملی کشورها باشد.
در پایان نشست، مذاکرات کارشناسی پیشنویس بیانیه جمعبندی شد و متن نهایی برای تصویب وزرای بهداشت کشورهای عضو ارائه خواهد شد. حضور فعال هیأت ایران، جلوهای از دیپلماسی سلامت مبتنی بر دقت حقوقی، همکاری عملی و پیگیری منافع ملی بود.