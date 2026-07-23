به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مهرداد الهی رئیس اتاق اصناف شهرستان بویراحمد گفت: همه مشاوران املاک موظف هستند در صورت درخواست مستأجر، قرارداد‌های اجاره مسکونی را به مدت یک‌سال با اعمال حداکثر ۲۵ درصد افزایش نسبت به مبلغ قبلی تمدید کنند.

الهی در تبیین استثنا‌های قانونی برای صدور حکم تخلیه افزود: تنها در چهار مورد شامل نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل، فروش رسمی و قطعی ملک، اخذ پروانه برای تعمیرات اساسی یا نوسازی، و عدم پرداخت به‌موقع اجاره‌بها توسط مستأجر، موجر مجاز به درخواست تخلیه است.

وی با اشاره به روند نظارت بر بازار املاک تاکید کرد: بازرسان اتاق اصناف با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی کهگیلویه‌وبویراحمد به صورت مستمر بر نحوه تنظیم قرارداد‌ها و رعایت این سقف قیمتی نظارت دارند.